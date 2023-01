“Bonaventura mi ha detto che si trova molto bene con Italiano alla Fiorentina. E’ un personaggio importante per lo spogliatoio e…”

A Radio Bruno ha parlato Antonio Bongiorni, ex calciatore e colui che scoprì Giacomo Bonaventura, attualmente centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole: “Ho sentito Jack proprio l’altro giorno e mi ha detto che è molto felice a Firenze. Mi ha parlato molto bene di Italiano e di come si trova ottimamente con lui. Credo che l’allenatore viola possa puntare in alto, magari anche con la Fiorentina”

“Jack è un personaggio importante per lo spogliatoio. Credo possa giocare in qualunque ruolo a centrocampo, sa capire perfettamente i tempi di inserimento. Dà il meglio di sé dalla metà campo in poi”.