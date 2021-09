Bonaventura: “Non era facile vincere a Marassi, Italiano sta facendo la differenza. Europa? É ancora presto per dirlo”

Il giocatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Genoa, che lo ha visto grande protagonista: “Non è mai facile venire qui a giocare, il Genoa si chiudeva bene e non ci lasciava spazio per tirare. Nel secondo tempo ci siamo riusciti e dopo il gol di Saponara è diventato tutto più facile. Ognuno in questa squadra si deve sentire responsabile, io cerco di dare una mano a tutti essendo tra i più grandi. Abbiamo il giusto mix di giocatori giovani ed esperti, stiamo andando bene e dobbiamo continuare così”.

E poi ha aggiunto: “Italiano è un allenatore fantastico, in due settimane è riuscito a farsi capire creando una splendida atmosfera. Ha anche una grande visione tattica e tutto ciò che ha portato sta facendo la differenza. Europa? E’ ancora presto per parlare di obiettivi. L’anno scorso non siamo stati all’altezza, quest’anno dobbiamo fare meglio. Senza coppe abbiamo una partita alla settimana e questo è un vantaggio, ci permette di prepararle meglio”.