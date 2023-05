Bonaventura resta in dubbio per Salerno ma il recupero procede bene. Jovic si gioca la conferma, Gonzalez riposa? I dettagli

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Giacomo Bonaventura è tornato in gruppo allenandosi coi compagni e sarà a disposizione di Italiano, magari non per domani a Salerno ma in vista dell’impegno di Conference League col Basilea al Franchi. Da capire se il classe ’89 viola abbia preso parte a tutta la seduta ma ciò che conta è che il recupero del giocatore procede bene e presto ‘Jack’ tornerà in pianta stabile.

Cabral sta bene ma non è detto che il brasiliano rigiochi dal primo minuto, considerate le sfide successive. E’ possibile che Jovic sia ancora titolare, va verso il riposo Nico Gonzalez, titolare con Cremonese in Coppa Italia e contro la Sampdoria. La squadra viola sta per partire in direzione Salerno proprio in queste ore, in vista di una sfida che si preannuncia come di consueto ostica. La Fiorentina quindi farà rientro a casa e si allenerà a Firenze sia giovedì che venerdì prima di partire per Napoli. Nessuna trasferta unica, perciò, ma rientro in Toscana per preparare poi al meglio la successiva trasferta di Napoli.