Bonaventura: “Stiamo cominciando a mettere minuti nelle gambe. I tifosi ci danno una spinta in più”

Al termine della partita di questo pomeriggio contro la Triestina il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto due settimane di lavoro con qualche amichevole, stiamo cominciando a mettere minuti nelle gambe: è questo quello che ci serve per arrivare pronti al campionato. Anche oggi ci sono stati tantissimi tifosi, siamo molto contenti di questo entusiasmo. Alcune volte quando eravamo stanchi ci hanno dato la spinta in più per andare più forti”.