Bonaventura tiene la Fiorentina con il fiato sospeso: il fastidio all’adduttore preoccupa

Una qualificazione che lascia qualche preoccupazione in casa Fiorentina. Non solo per il crollo psicologico della squadra, poi fortunatamente risolto, ma anche per le condizioni di Giacomo Bonaventura, costretto al cambio al 70′ per un fastidio all’adduttore destro.

Come riporta il Corriere dello Sport, la preoccupazione in casa Fiorentina è tanta, per un infortunio che potrebbe comportare un lungo stop. Lo stesso Italiano in conferenza stampa non ha nascosto il dispiacere per il giocatore viola: “Perderlo adesso sarebbe un peccato”. Si attendono novità dal club viola.