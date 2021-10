Bonaventura unica certezza di Italiano: attenzione però al cartellino giallo

A due giorni dalla trasferta di Venezia, prima di togliersi ogni dubbio su chi schierare dal primo minuto Vincenzo Italiano ha confessato di voler valutare ancora alcuni elementi della squadra che, tra quello di l’allenamento di stasera e la rifinitura di domani, si riunirà in campo ancora due volte prima della sfida di lunedì. Le incognite derivanti dalle condizioni psicofisiche dei sudamericani, gli acciacchi di Milenkovic e gli infortuni di Dragowski e Castrovilli lasciano poche sicurezze al tecnico viola.

Una di queste è sicuramente nel mezzo al campo. Nessuno però si sarebbe mai aspettato un inizio del genere da parte di Giacomo Bonaventura. L’ex Milan in poco tempo è diventato padrone del centrocampo viola, conquistandosi la maglia con ottime prestazioni: una rete, due assist e tanta qualità in fase finalizzativa. Un motore perpetuo che sforna assist per le frecce dell’attacco viola: con Nico Gonzalez è tra i più presenti nelle occasioni offensive della Fiorentina. Il classe ’89 però, causato forse anche dalla sua onnipresenza dal primo minuto finora, dovrà stare attendo contro il Venezia: Bonaventura infatti collezionando finora 4 cartellini gialli è in diffida e in caso di ammonizione lunedì salterebbe la sfida casalinga di domenica prossimo contro il Cagliari.