Bonetti e Mauro si scatenano nel derby contro la Florentia e consolidano il secondo posto per le Women’s

La Fiorentina Women’s di mister Cincotta trionfa per 6-1 nel derby contro la Florentia San Gimignano allenata dall’ex difensore della Fiorentina Carobbi. Per le padrone di casa segna una tripletta Bonetti e una doppietta Mauro, mentre e a siglare il sesto gol nella ripresa è De Vanna. Con questo risultato le Women’s consolidano il secondo posto salendo a 28 punti, a meno 6 dalla Juventus capolista e a più 4 dalla Roma terza in classifica, mentre la Florentia resta ottava a quota 14.