Bonfrisco: “Insigne su Dragowski? L’arbitro aveva due scelte a disposizione. Vi spiego”

L’ex arbitro di Serie A, Angelo Bonfrisco, ha commentato a Radio Bruno Toscana l’azione che ha portato al gol di Lozano in Fiorentina-Napoli.

Questo il suo pensiero sulla partita: “L’episodio del primo gol? Insigne arriva prima di Dragowski, tutto ciò fa parte di un contrasto regolare. La dinamica porta l’attaccante del Napoli a caricare il polacco: l’arbitro ha valutato che è uno scontro di gioco dovuto a quanto successo prima. Se lo identifichi come un contrasto, può starci di valutare così l’azione. Dov’è la contraddizione? Il però sta nel fatto che Insigne mette Dragowski in condizione di non poter più intervenire sul tiro di Lozano. È contro lo spirito di gioco non avere la disponibilità del portiere, come succede quando si infortuna. Se l’arbitro avesse deciso in maniera diversa, l’avrei ugualmente giustificato: ci sono le condizioni sia per convalidarlo che per annullarlo”.