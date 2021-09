Bongiorni: “L’esterno che manca può farlo Bonaventura. A Firenze mi sembra di sentire l’aria dei tempi delle coppe con Prandelli e Montella”

Si parla di Bonaventura e della sua duttilità tattica: “Jack lo conosco fin da bambino, ha sempre avuto queste qualità di incursore ed ha sempre ricoperto anche ruoli da esterno di destra e di sinistra, così come la punta mobile dietro all’attaccante – lo ha detto a Radio Bruno Antonio Bongiorni, storico osservatore del Margine Coperta, club toscano satellite dell’Atalanta – Nel suo momento migliore ha avuto questo infortunio che l’ha frenato ma conoscendolo so di che pasta è fatto. L’altro giorno gli ho detto che l’avevo visto bene e mi ha detto che lui non molla mai. Ha giocato nel 4-2-3-1 su entrambe le fasce, al Milan a sinistra si accentrava e trovava anche il gol. Falso nueve? Davanti ci può giocare, logicamente non spalle alla porta. Sa far male aprendo gli spazi ai compagni, se è sorretto da condizione fisica come mi sembra: è un giocatore che un allenatore vorrebbe sempre avere. L’Atalanta? Ci sono lavori in corso, ha perso alcuni elementi come Hateboer e Zapata in questo momento e poi il Papu Gomez faceva girare molta gente con la sua personalità. Era il fuoriclasse dell’Atalanta degli ultimi 6-7 anni. Lascia qualche dubbio, mentre da Firenze sento un altro entusiasmo, mi sembra di rivivere l’aria dei tempi dei primi Montella e Prandelli”.