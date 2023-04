Boniek: “Errori scolastici dei giocatori del Lech, il primo, il secondo e il quarto gol erano chiaramente evitabili. La squadra deve difendere l’onore del club e provare a vincere a Firenze”

L’ex attaccante anche di Juventus e Roma, e ora vicepresidente della Uefa, Zbigniew Boniek, oltre ad aver scritto un tweet, ha rilasciato un’intervista a Polsat Sport interamente incentrata sulla partita tra Lech Poznan e Fiorentina.

“I viola hanno giocatori più costosi e migliori – ha detto Boniek – i piani fatti dal Lech sono andati in pezzi a causa del gol subito in apertura. Credo che la Fiorentina meritasse di vincere, è stata migliore in campo, ma l’1-4 è un risultato troppo severo. Tanto più che tre gol – il primo, il secondo e il quarto – erano chiaramente evitabili, perché segnati dopo semplici errori individuali. Non voglio fare nomi per non colpevolizzare nessuno”.

Sulla prima rete, Boniek ha aggiunto: “E’ stato un errore scolastico. Gonzalez è entrato dentro e si sapeva che poteva solo calciare sull’angolo lungo con il piede sinistro. Lo ha fatto, la palla è rimbalzata sul palo e poi sulla schiena del portiere disorientato, che non è stato protetto, così Cabral ha trovato trova la rete. Con il secondo gol ho avuto l’impressione che Filip Bednarek (portiere del Lech ndr) abbia commesso un errore. Sbagli del genere sono decisivi in ​​uno scontro con una squadra che ha un vantaggio tecnico”.

E infine: “La vittoria della Fiorentina è indiscutibile, quasi le garantisce la promozione in semifinale. Il Lech però deve combattere la prossima settimana, per difende l’onore del club e del calcio polacco e perché un’eventuale vittoria migliorerà la sua posizione nel ranking Uefa”.