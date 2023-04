Boniek su Lech-Fiorentina: “Non sempre vincono i migliori, stavolta sì, anche se in maniera troppo larga”

Il 9 aprile scorso, l’ex giocatore di Juventus e Roma e attuale vicepresidente della Uefa, Zbigniew Boniek, aveva rilasciato alcune dichiarazioni molto particolari sulla Fiorentina e sull’impegno dei viola contro il Lech Poznan.

Parole che non sono passate inosservate: “Non glorifichiamo la Fiorentina e non ne facciamo un mostro insuperabile. Anche in Italia ci sono squadre più in forma di quella viola”. Mai come questa volta questo suo pensiero è stato smentito dalla realtà dei fatti.

Comunque Boniek ha voluto commentare via social quanto visto durante il match di Conference League, scrivendo: “Non sempre vincono i migliori. Stavolta ha vinto in maniera decisa, ma un po’ troppo larga, la squadra migliore”.