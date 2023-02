Bonucci e un siparietto per nulla elegante in tribuna al gol annullato alla Fiorentina: “Stai seduto! Stai seduto Venuti!”

Una scena per niente elegante quella ripresa da alcuni tifosi presenti allo Juventus Stadium in occasione della partita contro la Fiorentina. Al gol annullato dal VAR a Castrovilli per quello che poteva essere il pareggio dei viola al 90′, c’è stato qualche parola di troppo volata tra le due panchine, posizionate proprio sulle tribune dello stadio. Nella clip si vede il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti in piedi, rivolgersi ai giocatori bianconeri.

Dall’altra parte Bonucci, che inveiva contro il giocatore viola: “Stai seduto! Stai seduto Venuti!” L’invito di Bonucci, trattenuto a stento da uno steward. Una scena che, da un capitano di una squadra, non ci si aspetta di vedere.