I sostenitori della Fiorentina continuano a supportare con entusiasmo la squadra ovunque vada in questa stagione, il calore e l’entusiasmo sono tornati alle stelle: a dimostrarlo i numeri sulle vendite di ticket per assistere alle partite, sia in casa che in trasferta.

Riguardo alla trasferta di Venezia, prossima avversaria della viola, la biglietteria segnala un quasi sold-out di biglietti venduti: su un massimo messo a disposizione di 750, quasi tutti sono stati venduti, ed è molto probabile il tutto esaurito. Riguardo al Franchi, giungono numeri incoraggianti: sono stati venduti 4mila dei mini-abbonamenti messi a disposizione dalla società per assistere alle prossime 7 partite al Franchi.