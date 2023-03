Boquete: “A volte il calcio è folle, oggi lo è stato completamente. Il primo tempo è stato un disastro, ma non abbiamo mollato”

“A volte il calcio è folle, oggi è stata tutta una follia”. A dirlo è stata Vero Boquete, autrice di una doppietta decisiva nella partita tra Milan e Fiorentina, valida per la poule scudetto di Serie A Femminile. L’attaccante spagnola ha siglato il 3-1 e il 3-3 viola dal dischetto. Queste le sue parole ai canali ufficali viola: “L’inizio della partita è stato un disastro, poi siamo state brave a giocare e creare occasioni, ma non siamo riuscite a segnare. Nel secondo tempo ci abbiamo creduto e siamo orgogliose di come abbiamo affrontato la seconda parte di gara. Negli spogliatoio ci siamo dette che stavamo giocando bene e che dovevamo rimanere in partita.

Sul secondo rigore pesava tanto il pallone, più che altro per l’importanza del gol che sarebbe stato. Alla fine la palla è entrata e mi sono goduta il momento. Adesso il tempo per la felicità è poco, ci godiamo questo pareggio e poi pensiamo all’Inter”