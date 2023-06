Bordata di Antonio a Scamacca, subito prima del match con la Fiorentina: “Ha qualità ma non è un combattente”

Il West Ham attende la Fiorentina e la attende ormai da un paio di settimane, avendo chiuso prima la Premier League. Intanto però l’attaccante Michail Antonio non le ha mandate a dire al collega Scamacca, nel podcast Flithy Fellas:

“Per me è un giocatore di qualità. Il problema è che non può giocare nel modo in cui vuole Moyes, ha bisogno di un tipo di allenatore diverso per giocare il suo calcio. La palla arriva e lui la attacca, è ordinato, ma con Moyes ti trovi davanti e devi essere di più un combattente, cosa che lui non è”.