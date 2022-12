Borghi: “Altra partita infinita per Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina sempre il migliore in campo. Lo metto accanto a Bellingham nel mio centrocampo”

Il giornalista e noto telecronista di Dazn Stefano Borghi ha commentato ancora le prestazioni al Mondiale del viola Amrabat. Nel suo consueto focus al termine della sfida tra Marocco e Spagna, Borghi ha sottolineato il rendimento del centrocampista della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Nel Marocco di Regragui stanno emergendo le individualità ed Amrabat con la Spagna ha fatto ancora una partita infinita. Il giocatore viola è stato una falce che ha reso dura la vita soprattutto ad Asensio, chiamato ad agire tra le linee strettissime del Marocco“.

Infine ha aggiunto: “Il classe ’96 della Fiorentina lo inserisco ancora nella mia top 11 del Mondiale, stavolta per gli Ottavi di Finale, non può star fuori. Lo metto nel mio centrocampo a due accanto a Bellingham. Amrabat avrebbe meritato il premio di MVP in tutte le partite che ha giocato finora nella competizione”.