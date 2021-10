Borghi: “Fiorentina rigenerata dopo anni di delusioni e scelte sbagliate. I viola possono lottare per l’Europa League”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato l’avvio di stagione della Fiorentina: “La Fiorentina ha operato una trasformazione apprezzabile, dopo anni modesti sul piano dei risultati ma soprattutto sul piano delle scelte fatte. Quest’anno la Viola è tutt’altra squadra, merito di un allenatore adorato dai suoi giocatori. Forse Italiano in certi momenti è fin troppo coraggioso e battagliero, ma questo tipo di voglia ci voleva. Poi ovviamente ci sono dei giocatori nuovi, su tutti Torreira e Gonzalez, che fanno la differenza”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha perso solo contro tre big, due volte facendosi rimontare e una a causa dell’espulsione di Dragowski. I viola hanno già un bottino di punti che possono permettere loro di instradare un certo tipo di stagione, senza pressioni e senza fastidi dal punto di vista della classifica. Chiaramente la squadra deve crescere, non si può pensare di vederla lottare per la Champions. Magari per l’Europa League sì, anche se la concorrenza è ampia”.