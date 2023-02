Borghi: “Il campionato della Fiorentina è estremamente modesto e deludente. Empoli esempio da seguire per fare grande calcio in provincia”

Il giornalista Stefano Borghi è tornato sul pareggio tra Fiorentina ed Empoli e ha commentato la situazione in casa viola sul proprio canale YouTube: “La Viola in campionato non risponde proprio, domenica ha pure rischiato di perderla. Dall’altra parte c’era l’apprezzabilissimo Empoli di Zanetti, la fotografia di come si deve (e si può) fare grande calcio in provincia, puntando sui giovani e sulla filosofia”.

E aggiunge: “Persiste questo enorme problema di concretizzazione, eppure Jovic e Cabral avevano trovato una doppietta nell’ultimo match di Conference. E non parliamo di differenza, perché il Braga è una squadra di livello significativo. Ma in Serie A non ci siamo: è un campionato molto modesto e deludente. Chissà che la stagione non passi dalle coppe“.