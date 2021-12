Borghi: “Inspiegabile come il primo tempo si sia concluso 2-0 per il Sassuolo. La Fiorentina fa un calcio moderno ed europeo”

Nel corso del video pubblicato sul proprio canale YouTube in cui ha analizzato l’ultima giornata di Serie A, il noto telecronista Stefano Borghi si è soffermato anche sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Quello di ieri è un pareggio che sa molto di più di conferma che di frenata per la squadra di Italiano. È inspiegabile come il primo tempo si sia concluso 2-0 per il Sassuolo, anche se i neroverdi hanno davvero molta qualità. Consigli ha fatto delle parate straordinarie, soprattutto quella su Milenkovic. Scamacca sta esplodendo, ha fatto un altro da stropicciarsi gli occhi”.

Continua così Borghi: “Nella ripresa la Fiorentina si è fatta giustizia da solo, mettendo in campo una ferocia proprie soltanto delle squadre convinte dei propri mezzi. La Viola fa un calcio coraggioso, moderno ed europeo ed è una squadra che non molla. Attenzione alla Fiorentina, ma è una squadra che fino ad ieri consideriamolo in un’ottica di annata senza obiettivi. Quella contro il Sassuolo ha dimostrato che Vlahovic e compagni sono molto più avanti nel processo di crescita”.