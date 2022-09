Borghi: “Quello del gol è un problema evidente per la Fiorentina. Il turnover di Italiano è obbligatorio e non si può contestare”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato del momento della Fiorentina: “Il mese di agosto è stato infuocato per la squadra viola, che ha dovuto centrare la qualificazione in Conference prima di tutto. Quello del gol è un problema evidente, lo sa anche Italiano. Contro l’Udinese la Fiorentina ha approcciato male la partita, furba la formazione di Sottil ad approfittarne. Alla lunga i viola hanno fatto la prestazione, ma persiste la difficoltà nella finalizzazione”.

E poi ha aggiunto: “E’ avventato contestare il turnover di Italiano, che ritengo doveroso e obbligatorio. Il mister ha cambiato mediamente il 65% della formazione tra una partita all’altra, una percentuale altissima che richiede tempo per fruttare. E’ impossibile che la squadra sia già fluida, contando anche gli infortunati. Italiano deve prendere gli aspetti positivi, ovvero la solidità difensiva delle ultime partite, e ripartire da lì. Mercato? Come quarto centrale è rimasto Ranieri, che però è un adattato perché ha sempre fatto il terzino. Ciò che manca sono gli attaccanti: Cabral è inceppato, Jovic deve essere riattivato sotto tutti i punti di vista. Quando ci riuscirà, la Fiorentina si ritroverà in mano un grande giocatore”.