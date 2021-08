Borghi: “Spero che Quarta trovi minutaggio con Italiano. Odriozola può essere interessante alla Fiorentina, al Real non giocherebbe”

A Lady Radio ha parlato il giornalista e commentatore di DAZN Stefano Borghi, che ha commentato così le ultime vicende in casa Fiorentina: “A Roma ho visto una Fiorentina più promettente rispetto alle ultime due stagioni. Voglia di fare la partita per lunghi tratti della gara nonostante l’inferiorità numerica. Nico Gonzalez un ottimo acquisto, spero che anche Quarta possa trovare minutaggio, ha ampi margini di crescita”

E su Odriozola: “Mi stupì quando era al Real Sociedad, era un acquisto da Real Madrid. Poi non ha mai ingranato, forse complice il non buonissimo feeling con Zidane. Per la Fiorentina potrebbe essere un’operazione interessante. Al momento non mi pare abbia molte chance in più di giocare a Madrid rispetto agli scorsi anni”.