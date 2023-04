Borghi: “Tifo sfegatato per la Fiorentina in Conference, è un trofeo da assaltare per i viola. In Coppa Italia…”

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato di Fiorentina durante Night Cup, intervenendo sulla partita di questa sera contro la Cremonese e in generale sul finale di stagione che aspetta i viola: “Credo che la Fiorentina possa vincere entrambe le coppe. La Conference League è da assaltare per come giocano i viola, per le certezze che ha trovato Italiano in questa fase. A volte se ne parla in termini dispregiativi, ma quanto sarebbe bello portare in Italia due edizioni di fila? Abbiamo visto nella Roma quanto è importante vincere, sarebbe importantissimo. Dunque tifo sfegatato per la Fiorentina. Potrebbe avere un’accelerazione enorme nella sua crescita in caso di vittoria.

In Coppa Italia bisogna fare attenzione. Ha dimostrato di essere meglio della Cremonese, ma serve attenzione. Poi in caso di finale, contro l’Inter in gara secca, niente è scritto. La Fiorentina contro le grandi stupisce. Può avere qualche scompenso, ma ha qualità e coraggio. In gara secca servono queste due cose per fare bene”