Borja Mayoral si dà tempo fino a gennaio a Roma e le pretendenti potrebbero rifarsi sotto. La Fiorentina…

Borja Mayoral, attaccante della Roma in prestito dal Real Madrid, si sarebbe dato tempo fino a gennaio per capire quanto spazio possa trovare nella squadra giallorossa, specialmente dopo l’arrivo di Abraham e Shomurodov. Già quest’estate c’erano stati contatti tra il giocatore e il Real Madrid per capire se ci potessero essere spiragli per trovare più spazio altrove. Mourinho vuole tre attaccanti in rosa, lo ha ribadito in conferenza insieme al fatto che punta sullo spagnolo. Le pretendenti però non mancano e a gennaio si potrebbe riaprire il discorso. Su di lui gli occhi di Atalanta, Fiorentina e anche altri club esteri. A riportarlo todofichajes.com.