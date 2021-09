Borja Valero: “A giugno pensavo di smettere, poi è arrivato il Lebowski. Non so se rifarei il calciatore, ma il 4-2 con la Juventus è sempre nella mia mente”

Il centrocampista del Centro Storico Lebowski ed ex giocatore della Fiorentina, Borja Valero, ha toccato diversi temi nel corso dell’intervista a La Repubblica.

Ecco le sue dichiarazioni: “A giugno avevo pensato di smettere. Poi però è arrivato il Centro Storico Lebowski. L’esordio di domenica? E’ stata una bella emozione. Vedere tantissima gente allo stadio che canta e che ti sostiene anche dopo una sconfitta. La parte migliore di questo sport, mentre per quella peggiore penso ad alcuni procuratori. Quando sei un ragazzino ti circondano di tante belle parole. Tu sei giovane, non ci capisci molto e ti affidi a loro. Qualcuno lo fa nel modo giusto ma qualcuno pensa solo a sé stesso e non pensa mai al giocatore. E’ la parte cattiva di quel mondo”.

Continua così Borja Valero: “Se rifarei il calciatore? Se ripenso a quel momento, si. Impazzivo per il calcio. Forse però adesso non lo rifarei. Non so se merita. Ho una bella vita, grazie al calcio. Ma forse avrei potuto averla anche senza fare il calciatore. Ho avuto molti momenti che mi sono goduto. L’esordio col Real, quello con la nazionale spagnola. Il 4-2 alla Juventus con la Fiorentina. Ricordo i boati dello stadio degli ultimi due gol, sono sempre nella mia mente. Il calcio è molto più grande di quel che si vede in tv, però ci sono stati anche dei periodi brutti. Come le critiche, che un giocatore avverte sulla sua pelle. Dai tutto te stesso ma ti criticano. Non è facile. La mia nuova vita? Oltre al Lebowski sono commentatore tecnico di Dazn (stasera per Fiorentina-Inter, ndr), ho iniziato ieri il corso di allenatore a Coverciano ma soltanto per avere una visione più ampia e capire meglio anche l’aspetto psicologico. Forse un giorno allenerò i bambini. Ma non nel professionismo”.