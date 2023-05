Borja Valero: “Dicevano che il calcio italiano era in basso, quest’anno squadre come Fiorentina e Roma…”

Al Barlassina Country Club per l’evento di golf charity della Fondazione Vialli e Mauro era presente anche l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, che ha parlato anche del percorso delle squadre italiane in Europa. Queste le sue parole:

“In campionato devi essere sempre al massimo, non è facile, a volte hai dei cali e lo paghi nella corsa scudetto, in coppa è diverso, con qualche giornata positiva puoi arrivare avanti. Sarebbe molto positivo per il calcio italiano un triplete e la vittoria in coppa anche della Roma e Fiorentina, quest’anno le squadre stanno lottando per tutti gli obiettivi, speriamo bene”