Borja Valero: “Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano…”

Intervistato da La Nazione, l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato della nuova avventura con il Centro Storico Lebowski in Promozione: “Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi. Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano”.

Poi ha continuato: “Il calcio è anche questo: incontro, aggregazione, possibilità di stare insieme. Seguirò sempre la Fiorentina da tifoso e spero di condividere con loro l’entusiasmo per i risultati”.