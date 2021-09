Borja Valero: “Ho parlato con degli amici dentro lo spogliatoio della Fiorentina: sono tutti contenti di Italiano. Vlahovic si merita il rinnovo, sui debiti dell’Inter…”

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina e oggi al Centro Storico Lebowski in Promozione, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica.

Queste le sue parole: “Fiorentina? La squadra è praticamente la stessa della scorsa stagione ma con la consapevolezza in più di Vlahovic. Adesso Dusan sa gestire meglio i momenti. Italiano poi ha dato spunti precisi per cambiare la mentalità di tutti i suoi elementi. Ho parlato con alcuni miei amici dentro lo spogliatoio e sono tutti felici di come Italiano allena la squadra. E’ molto bravo ad avere l’attenzione di tutti e a non far calare mai l’intensità. Se rinnoverà? Per come è cresciuto, se lo merita. Sono arrivate grandi offerte ma lui è voluto rimanere. Un giocatore si chiede: il treno passerà un’altra volta oppure no? Sono momenti sempre difficili che ti fanno stare anche male. Ha capito che qui poteva ancora crescere ed è rimasto”.

Borja Valero si sofferma poi sulle parole di Commisso: “Juventus e Inter hanno milioni di debiti? Si ma suppongo che debbano stare dentro le regole, voglio credere questo altrimenti sarebbe brutto. Parlo spesso con gente all’interno dell’Inter e so che stanno lavorando tantissimo per essere dentro a quelle regole. Hanno venduto giocatori fortissimi solo per rientrare. L’Inter è la squadra che mi sta piacendo di più, finora. Come rosa è quella più completa e se riescono a gestire bene le tre competizioni, è ancora la squadra da battere”.