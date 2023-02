Borja Valero: “Il gioco della Fiorentina comporta rischi che sta pagando. La mancanza di cattiveria sottoporta è costata almeno dieci punti”

Il calciatore ex Fiorentina Borja Valero Iglesias ha parlato delle difficoltà di Italiano e della squadra viola, nel programma ‘Croquetas’ di DAZN. Ecco le sue parole: “La Fiorentina pressa in un modo incredibile: facendoci caso, mette in estrema difficoltà le squadre che fanno tanto possesso palla. Chiaramente, questo stile di gioco porta dei rischi: giocando uno contro uno dietro, a volte trovi squadre brave ad uscire e a creare pericoli”.

E aggiunge: “Lo stesso gioco dell’anno scorso, che ti ha portato in Europa, quest’anno ti fa avere dieci o dodici punti in meno a causa della mancanza di cattiveria sottoporta. Questa quantità di punti, in un campionato, fa tantissimo la differenza”.