Borja Valero: “Inter con certezze in più: a Firenze ha sofferto molto ma ha vinto lo stesso”

Nonostante sia ufficiale il suo passaggio a C.S. Lebowski, come sappiamo l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero è entrato a far parte anche della famiglia di Dazn. Questo pomeriggio lo spagnolo, inviato speciale per la sfida tra Inter e Atalanta, è tornato a parlare della sfida di mercoledì sera al Franchi. Queste le sue parole:

“L’Inter sta dando certezze: a Firenze ha sofferto molto nel primo tempo, ha però saputo gestire la partita e punire quando l’avversaria non è calata nella ripresa. E’ stata una prova di forza. L’Atalanta? Tenga i piedi per terra, è giusto che pensino gara dopo gara ma giocano in Champions da tre anni, devono prendersi un ruolo più importante”.