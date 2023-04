Borja Valero: “L’anno alla Fiorentina con gli stadi vuoti è stato molto difficile: senza gente sugli spalti non è mai la stessa cosa. Avrei potuto dare di più all’Inter ma…”

Il calciatore ex Fiorentina Borja Valero ha parlato nel podcast ‘Croquetas’ di DAZN, ripercorrendo anche la stagione 2020/21, l’ultima della sua carriera nel calcio professionistico: “Ricordo di aver accusato tantissimo l’annata del Covid-19. Alla Fiorentina, tutti lottavamo per un obiettivo comune, ma non era la stessa cosa con gli stadi vuoti, senza nessuno sugli spalti. È stato molto difficile”.

Sulla sua esperienza all’Inter: “Ho sempre pensato che avrei potuto dare di più e mi sarebbe piaciuto. Sono arrivato a Milano a 32 anni, quindi non è stato possibile, ma sono comunque contento”.