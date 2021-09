Borja Valero: “Noi fiorentini adottivi. Dei risultati in tv? Mi interessa solo la squadra viola”

A Radio Bruno ha parlato l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero. Queste le sue parole: “Noi siamo fiorentini adottivi. A Firenze c’è una passione viscerale per la squadra viola. Mi piace molto il mio nuovo ruolo in tv. All’inizio ero un po’ preoccupato per la lingua, però mi trovo bene a parlare di calcio. Dei risultati me ne frega il giusto, tranne che per la Fiorentina e un po’ l’Inter. Mi manca giocare, per fortuna ho trovato il Lebowski che mi ha accolto. Da loro ci sono ragazzi in gamba. Mio figlio Alvaro gioca a calcio e noi lo supportiamo”.