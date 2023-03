Borja Valero: “Pensare al ritorno di Conference può rappresentare un’insidia in vista di domani. Viola campioni? Perchè no”

Oltre all’ex capitano, anche Borja Valero era presente all’evento in ricordo di Davide Astori. Queste alcune dichiarazioni dello spagnolo riportate da Radio Bruno:

“Fare l’esordio nelle Glorie Viola in una partita in onore di Davide è ancora più bello. Mi auguro che sia una festa per tutti. Il ricordo durante Fiorentina-Milan? Sappiamo cosa è la Fiorentina per i fiorentini e lo hanno dimostrato ancora una volta con lo stadio pieno e un’ambiente come quello. Nonostante gli avversari, il Milan, la squadra poi ha fatto una grandissima partita meritando la vittoria finale”.

Ha poi analizzato la trasferta di domani: ”L’insidia potrebbe essere proprio il pensare alla sfida di ritorno in Coppa anzichè a quella di domani contro la Cremonese. La Fiorentina però deve fare ancora tanto in questo campionato, non deve arrendersi e deve anzi cercare di fare più punti possibili per migliorare la classifica. La Coppa poi è emozionante e mi auguro vadano avanti. Se la Fiorentina può vincere la Conference? Perché no, lo ha fatto la Roma, può farlo la Fiorentina. Ci sono squadre forti, ma spero possa essere l’anno buono”.

Qualche parola anche per il Villareal, possibile avversario dei viola in Europa:“E’ una squadra importante e organizzata, però anche loro stanno facendo fatica e in una competizione così può succedere di tutto. La Fiorentina deve continuare così e pensare a se stessa”.

Ha poi concluso parlando di Castrovilli: ”E’ uno dei più importanti, alza il livello di qualità e salta l’uomo. E’ perfetto per il gioco di Italiano ed è bellissimo rivederlo in campo ad alto livello”.