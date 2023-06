Borja Valero ritrova Pizarro, ma non in un campo da calcio: “Con la palla più grande facevamo meglio e ci divertivamo di più!” FOTO

Sul rettangolo verde del campo di calcio Borja Valero e David Pizarro si sono sempre trovati molto bene fino alla fine delle rispettive carriere. I due ex centrocampisti della Fiorentina hanno composto un tandem spettacolare a centrocampo tra il 2012 ed il 2015 in maglia viola. Gli ex calciatori si sono incontrati alla ‘Illumia Padel Cup’ negli scorsi giorni, manifestazione in cui si sono sfidati tanti ex calciatori di Serie A. Presenti anche altri ex viola come Toni, Vieri, Fiore e non solo.

In una storia Instagram Borja Valero ha scherzato con l’ex compagno cileno: “David, con la palla più grande facevamo meglio e ci divertivamo di più!”. Ed in effetti non c’è dubbio che i tifosi viola si siano divertiti molto a veder palleggiare e fraseggiare con enorme qualità la Fiorentina dei due ex centrocampisti, sempre al comando del gioco, in casa ed in trasferta.

Ecco la foto che ritrae i due ex calciatori: