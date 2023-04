Borja Valero: “Vlahovic era un altro alla Fiorentina, ma è normale faticare dove si crea molto meno. Prima di Prandelli non sapevamo mai chi avrebbe giocato in attacco: non c’erano ruoli chiari”

L’ex calciatore della Fiorentina Borja Valero ha parlato di Dusan Vlahovic nel podcast ‘Croquetas’ a DAZN: “Non me l’aspettavo inizialmente, per come è fatto lui: ha tantissima fame e si allena molto. Tuttavia, credo che sia anche un percorso ‘normale’ di crescita. Lui è arrivato dalla Fiorentina, dove creava tantissimo in attacco e recuperava una grandissima quantità di palloni. Alla Juventus, è un altro contesto: è normale che abbia faticato di più in una realtà dove si crea molto meno“.

Sulla stagione 2020/21 in viola, aggiunge: “Quando è arrivato Prandelli, Vlahovic ha preso la giusta confidenza con sé stesso e con il gioco della squadra. Prima, però, avevamo un ballottaggio continuo: non c’erano ruoli chiari, avevamo tre attaccanti che cambiavano sempre. Non sapevamo mai chi avrebbe giocato e questo, sicuramente, ha creato frustrazione nel ragazzo, che poi ha tirato fuori le qualità”.