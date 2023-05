Borozan: “Alcuni tifosi sono troppo critici: la stagione della Fiorentina non è da buttare. Non vedo perché non possa vincere a Basilea. Terzic…”

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea, il procuratore Vlado Borozan è intervenuto a Radio Toscana: “Chiaro che c’è un po’ di delusione, però ci sta perché in semifinale si affrontano sempre squadre rispettabili. Trovo che alcuni tifosi siano fin troppo critici: alla fine, la Fiorentina sta facendo un buonissimo campionato considerando che non è facile giocare su tre fronti fino a fine stagione. Poi, non vedo perché la squadra non possa vincere a Basilea“.

E aggiunge: “La stagione non è da buttare, ma fare un saltino in prospettiva futura non è per niente facile. Ci sono sette squadre davanti che sono sicuramente superiori. Rispetto agli altri anni, però, hai una finale e una semifinale garantita; vincere qualcosa sarebbe un gran passo in avanti. Essere competitivi anche in campionato, però, è tutt’altro che semplice”.

Su Terzic: “Valuterei se mandarlo a giocare altrove, ma bisogna essere lungimiranti nel fare giudizi del genere. Anche tagliare i rapporti non porterebbe chissà quali vantaggi”.