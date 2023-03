Borozan: “Milenkovic forse sente troppa pressione, ma è calciatore di livello assoluto. Jovic si sta dimostrando un grande acquisto, spero la Fiorentina non perda Terzic. E Vlahovic…”

A Radio Toscana il procuratore Vlado Borozan ha effettuato una panoramica sui calciatori serbi della Fiorentina analizzando anche la situazione dell’ex viola Vlahovic. Ecco come si è espresso l’agente balcanico sui vari elementi viola:

Su Milenkovic: “Sinceramente è la prima volta che gli succede di essere discontinuo. Forse sente troppo la responsabilità, si è messo il progetto della Fiorentina sulle spalle e questo gli è pesato. Gli alti e bassi viola sicuramente non lo hanno aiutato. Penso si tratti di una situazione passeggera. La qualità del giocatore è assoluta”.

Su Jovic: “Credo che il periodo più brutto per lui sia passato. Si è ambientato e sta ritrovando la forma. La squadra riesce a sfruttarlo ed innescarlo e gli ultimi gol sono il suo marchio di fabbrica. Si sta dimostrando un grande acquisto e spero continui così”.

Borozan spende belle parole anche per Terzic: “E’ un giocatore di grande prospettiva. Quando è arrivato si è fatto poi le ossa ed è cresciuto bene. Ora è pronto, per la Fiorentina sarebbe un peccato perderlo e spero che non succeda. Nei prossimi anni farà vedere le sue qualità. Il fatto che Sartori lo volesse al Bologna dice molto sulle potenzialità del ragazzo. Italiano farà molto per tenerlo perché lo ha cresciuto lui. Per caratteristiche è un profilo difficile da trovare in giro”.

Infine un’analisi su Vlahovic: “La sua permanenza alla Juventus ora è in dubbio, lui ambisce alla Premier League senza dubbio. E’ il campionato più importante al mondo e le sue caratteristiche sono perfette. Credo che lo stesso Mitrovic gli stia parlando bene del campionato inglese, sono calciatori simili come caratteristiche. Vlahovic è un top player con offerte di top club. La crisi Juventus non lo aiuta, ci sono molti club pronti a portarlo via sfruttando la situazione della squadra bianconera. Voleva fare il salto di qualità e la Juventus è andata su di lui pesantemente. Alla Fiorentina aveva molti palloni giusti per segnare, ora molti meno e sempre gli occhi addosso. Ora non è tra i più sereni e questo pesa. Essendo uno ambizioso e che vuole essere sempre protagonista, paga la mancanza di tranquillità.