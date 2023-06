Borozan: “Sarebbe sbagliato vendere Jovic ora. Terzic? La Fiorentina faccia capire se crede in lui”

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il procuratore Vlado Borozan ha commentato la situazione dei suoi connazionali Jovic e Terzic, di cui negli ultimi giorni si è discusso la permanenza alla Fiorentina, e in generale il mercato che si prospetta per il club viola.

Su Jovic ha detto: “Non è un ragazzo superficiale, caratterialmente può averci messo un po’ a integrarsi. In ogni caso sarebbe sbagliato interrompere il percorso solamente dopo una stagione.” Mentre riguardo Terzic: “Bisogna capire se la società crede in lui: è in crescita e sta maturando, probabilmente è stato limitato dalla concorrenza di un giocatore già affermato come Biraghi, ma potrebbe esplodere.”

Infine sul mercato viola in generale: “Per alzare l’asticella è necessaria la continuità. Quest’anno la Fiorentina ha fatto vedere molto e credo che il prossimo anno ci sarà un ulteriore passo in avanti, ma non deve cambiare troppo. La base è valida, basta qualche ritocco intelligente e sono sicuro che riusciranno a fare ancora meglio.”