Borrelli: “Già all’Argentinos Juniors si vedeva che Gonzalez aveva tutto per sfondare nel calcio che conta. Fiorentina? Deve proteggerlo e trattenerlo”

Enrique Borrelli, ex direttore sportivo dell’Argentinos Juniors ai tempi di Nico Gonzalez, è stato contattato da SportItalia per commentare l’attaccante che ieri sera ha segnato una doppietta per la Fiorentina a Basilea:

“Quando l’ho conosciuto Nico giocava nelle giovanili dell’Argentinos Juniors. Si vedeva che aveva tutto per sfondare nel calcio che conta. Penso al suo grande impegno, la dedizione e alla tanta voglia di farcela, oltre al talento che da solo non basta. Con 7 mesi di lavoro alle spalle l’ho portato in prima squadra, dove Heinze ha finito di formarlo per fargli spiccare il volo”.

E ancora: “I tifosi della Fiorentina non devono dubitare di lui e del suo potenziale. È un vincente e gioca al massimo, dando tutto ciò che ha in ogni secondo di gioco. È ancora giovane ed ha una grande mentalità vincente, come dicevo. Non si arrenderà mai, fino a che non avrà raggiunto i suoi obiettivi”.

Infine: “Penso che la Fiorentina dovrebbe proteggerlo e tenerlo con sé. Deve puntare un po’ di più su di lui e cercare di farlo rendere al meglio”.