Bowen: “Abbiamo studiato la Fiorentina, non si arriva in finale per caso. Loro segnano molto e Italiano sicuramente avrà modi per metterci in difficoltà”

In vista della finale contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa il calciatore del West Ham Jarrod Bowen. Ecco le sue parole: “Facciamo fatica a crederci, se qualcuno tre anni fa mi avesse detto che avremmo giocato una finale europea, ci avrei messo la firma. Anno scorso abbiamo avuto la delusione in Europa League, quest’anno non è andata benissimo in campionato, ma per noi è importantissimo essere qua. Non so quanti migliaia di tifosi sono venuti qua, ma vogliamo vincere per loro.

Chiaramente abbiamo studiato la Fiorentina, non si arriva in finale per caso. È una finale, ci siamo preparati bene. Loro segnano molto, cercheremo di limitare le armi a loro disposizione. La notizia di Rice? Ancora è molto giovane, per lui essere capitano è speciale. Lo rispettiamo molto per questo è vogliamo questa coppa tutti insieme. È un leader naturale. I miei figli? Sono nati due gemelli, magari segnare due gol domani, ma ne basterebbe anche uno domani. Il West Ham è una grande famiglia, siamo un gruppo speciale. Domani potrebbe essere il culmine di questa nostra avventura.

L’avventura dell’anno scorso è un capitolo chiuso. L’allenatore della Fiorentina, Italiano, avrà qualche modo per metterci in difficoltà, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Sarà importante essere flessibili in campo.

I rigori? Ci siamo allenati. Sappiamo che la partita sarà essere equilibrata. Poi la pressione che c’è in quei momenti non la puoi comparare e ricreare in allenamento”