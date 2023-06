Bowen: “La finale contro la Fiorentina l’apice della carriera per molti di noi. La nostra priorità è regalare questo trofeo ai nostri tifosi”

L’ala del West Ham, Jarrod Bowen, ha parlato della finale di Conference League contro la Fiorentina, spiegando le sensazioni che stanno vivendo i giocatori del club inglese: “Siamo tutti eccitati di essere in finale di una competizione europea e questo sarà l’apice della carriera per molti giocatori. Sarà sicuramente la partita più importante della mia. Vogliamo tutti questo trofeo, ma è importante non essere troppo su di giri. Dobbiamo trovare quell’equilibrio tra non esagerare ma anche non preoccuparci abbastanza”.

E poi: “La priorità principale è vincere la partita. Come giocatori vogliamo essere parte di quel momento che per i nostri tifosi significherebbe molto. Voglio far parte della squadra che regala quel momento ai tifosi ed è quello che stiamo tutti cercando di fare. Scendo in campo in ogni gara con la voglia di segnare per il West Ham, ma segnare in questa partita sarebbe fantastico soprattutto se vincessimo il match”.