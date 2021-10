Il noto procuratore Beppe Bozzo, nel corso dell’intervista rilasciata quest’oggi a Tuttosport, ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic e del possibile comportamento della Fiorentina nei prossimi mesi.

Ecco il suo pensiero: “Rocco Commisso ha le potenzialità per trattenere Vlahovic e fargli cambiare idea, se la Fiorentina continuerà così bene non escludo nessuna ipotesi. Nel caso, comunque, immagino che la Fiorentina propenderà per una cessione all’estero”.