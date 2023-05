Bradaric: “Pareggio buon risultato, la Fiorentina è una grande squadra. Paulo Sousa…”

Ai margini della sfida casalinga pareggiata ieri pomeriggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano il terzino sinistro della Salernitana Domagoj Bradaric, autore di un assist per uno dei tre gol realizzati da Dia, ha potuto commentare la prestazione della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:

“Abbiamo la giusta mentalità, non perdiamo da dieci partite. Ci manca qualcosa per riuscire a vincere la partite, abbiamo affrontato una grande squadra come la Fiorentina ed il pareggio è un buon risultato. Sousa? Il mister ci parla molto, stiamo provando tante cose ma dobbiamo crescere ancora. Siamo molto felici con lui e con il suo staff. Dia? Mi piace lavorare con lui. Ha una grande mentalità, è un vincente, vuole vincere in tutte le situazioni anche in allenamento. Spero di crescere con lui”.