Dopo più di due mesi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta a calcare nuovamente terreni europei. I gigliati, questa sera, se la vedranno con il Braga, nel play off di Conference League, valido per il passaggio agli ottavi di finale della competizione continentale. Appuntamento alle 18:45, con Fiorentinanews.com che come di consueto, vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine della gara!