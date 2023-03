Braga ha aperto un nuovo mondo per la Fiorentina, ma ora serve allungare la striscia positiva

La differenza tra Fiorentina e Sivasspor la abbiamo già vista al Franchi, quando la squadra di Italiano ha battuto per 1-0 quella turca. Un risultato stretto, per la differenza di livello, in un match nel quale la Fiorentina si è trovata a dover affrontare anche qualche pericolo non da poco. Il vantaggio iniziale è un buon punto di partenza, ma le insidie possono essere dietro l’angolo. I cali di concentrazione (vedi vs Braga a Firenze) non sono ammessi.

La Fiorentina farà leva sulla striscia di risultati positivi che fanno segnare 6 vittorie su 7 giocate in tutte le competizioni e, nonostante i risultati a disposizione dei viola siano due, l’obiettivo è di portare a Firenze il bottino pieno. Riscoperta la forza della squadra, adesso bisogna raggiungere gli ottavi. La striscia positiva cominciata il 16 febbraio a Braga ha aperto un altro mondo per i ragazzi di Italiano. Lo scrive La Nazione