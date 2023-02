Braglia: “Barone pensi a fare l’amministratore, non il mercato. Italiano lo abbiamo incensato, non può essere così peggiorato”

A TMW Radio ha parlato l’ex portiere e dirigente sportivo Simone Braglia, intervenendo anche sullo scontro tra Joe Barone e un tifoso dopo la partita contro l’Empoli: “Joe Barone deve fare l’amministratore, ma non vuol dire comprare e vendere i giocatori ma amministrare una società. La Fiorentina è comunque una squadra con una rosa valida. Italiano lo abbiamo incensato tutti, non può essere così peggiorato. La realtà è nel mezzo. E’ ancora in corsa in due competizioni, credo che

Barone abbia esagerato. Bisogna sempre avere il rispetto dell’ambiente, dei tifosi”.

E ancora: “Bisognerebbe vivere la realtà per capire meglio. C’è un dato di fatto però, ossia che Italiano non ha ancora trovato il bandolo della matassa, ossia una formazione tipo. Se cambi troppo spesso gli 11 iniziali hai sempre più difficoltà. E’ questa l’unica colpa che si può fare a Italiano”.