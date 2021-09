Braglia: “Non si può cancellare quanto di buono ha fatto Dragowski. Terracciano ha dimostrato di saperlo ampiamente sostituire, ma se il polacco sta bene deve giocare lui”

Simone Braglia, ex portiere del Genoa, prossimo avversario della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare di alcuni temi riguardanti la sfida di sabato tra i rossoblù e la squadra di Vincenzo Italiano: “Giocare al Ferraris non è mai semplice per nessuna squadra. Il Napoli ha vinto, ma lo ha fatto per un’indecisione dell’arbitro che ha annullato il gol al Genoa: se non glielo avesse annullato la partita sarebbe completamente cambiata. Questo match determinerà la vera forza della Fiorentina perché in quel campo è difficile per tutti. Il fattore ambientale gioca un ruolo fondamentale nell’emotività. Sarà una bella partita”.

Sul ballottaggio tra Dragowski e Terracciano ha dichiarato: “Il problema di fondo è che non c’è nessuno meglio di Italiano e dei preparatori dei viola per decidere. Il tecnico ha la responsabilità di tutta la rosa, ma chi sa come stanno i portieri e la loro forma fisica è l’allenatore dei portieri, quindi se si deve fare una scelta credo sia giusto consultarsi con lui prima. Secondo me non si può cancellare quanto di buono ha fatto Dragowski negli anni precedenti, è anche un capitale della società, per cui io non sono d’accordo con l’alternanza dei portieri. Ce n’è uno titolare e uno che all’occorrenza, come sta ampiamente dimostrando Terracciano, lo può sostituire, ma quando il titolare sta bene deve giocare lui”.

Sul ruolo del portiere e sulla capacità di usare i piedi a aggiunto: “Sono totalmente contrario a questa rivoluzione del ruolo. Per me il portiere deve parare. Un errore per un portiere, anche per i più navigati, incide tantissimo sulle prestazioni future e dunque io con i piedi correrei il minor rischio possibile. In una zona dove il rischio è 100 lo farei a tempo debito. Per me deve saper preservare il risultato e va allenato per quello, se poi sa giocare dal basso e offre quel 10-20% in più va bene. Vorrei sapere quanti gol vengono con la costruzione dal basso e quanti rinviando la palla ed attaccando l’area. Se c’è una statistica che mi dice che il gioco dal basso permette di far gol va bene”.