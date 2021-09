Brahim Diaz regala il primato in classifica a Pioli: Spezia Battuto di misura

Pochi minuti fa si concluso il primo anticipo della sesta giornata di Serie A: al Picco lo Spezia di Thiago Motta ospitava il Milan di Stefano Pioli. Dopo 90 minuti il risultato finale è 1-2 per gli ospiti.

Dopo un equilibrato primo tempo, i rossoneri passano in vantaggio al 48′ grazie alla prima rete tra i professionisti di Daniel Maldini, figlio di Paolo. Quando gli ospiti già assaporavano i tre punti, i liguri pareggiano i conti: Verde sfrutta un assist prezioso e da centro dell’area batte Maignan. Nei minuti finali il gol che decide la sfida: Brahim Diaz viene pescato da Saelemaekers e segna il terzo gol stagionale. Rossoneri che trovano la quinta vittoria in sei partite e sorpassano il Napoli in testa alla classifica.

Questa la nuova classifica di Serie A: Milan 16, Napoli 15,, Inter 13,, Roma 12, Atalanta 10, Fiorentina 9, Lazio 8, Bologna 8, Torino 7, Udinese 7, Empoli 6, Juventus 5, Sampdoria 5, Spezia 4, Sassuolo 4, Verona 4, Genoa 4,, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.