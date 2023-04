Braida ci crede: “Nel calcio nulla è impossibile, stasera inseguiremo un’impresa”

Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato a La Repubblica in vista della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia, sottolineando come il suo club, nonostante il divario tecnico importante, creda comunque in questo doppio confronto. Qui sotto vi riportiamo la sua battuta prima di affrontare la squadra di Vincenzo Italiano:

“Inseguiamo un’impresa, nel calcio nulla è impossibile. La mia filosofia è: ‘pensiamo al futuro, con uno sguardo al passato’, che resta importante ma non si può più cambiare”.

Dalle ore 21 di questa sera scopriremo quale squadra sarà in grado di fare l’impresa, sperando ovviamente che la Viola riesca ad espugnare lo ‘Zini’.