Braida: “Cutrone deve completarsi. Non ha ancora le stimmate del giocatore di primissimo livello”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan fresco di divorzio con il Barcellona, è intervenuto quest’oggi a Radio Anch’io Sport soffermandosi anche su Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina. Queste le parole di Braida: “E’ un buon giocatore, frizzante e con buone qualità dal punto di vista realizzativo. Per il momento però, non possiede ancora le stimmate del giocatore di primissimo livello. Cutrone deve ancora completarsi”.