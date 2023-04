Braida: “Fiorentina competitiva e molto più forte della Cremonese. Speriamo nel miracolo, sarebbe incredibile”

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, il dirigente sportivo della Cremonese Ariedo Braida è intervenuto a Radio 24 per parlare dell’incontro: “Speriamo di fare un miracolo: sarebbe francamente incredibile, ma nel calcio mai dire mai. Mi sembra evidente che la Fiorentina sia una squadra competitiva, lo dimostra con il percorso che ha fatto finora e con lo 0-2 dell’andata. La Viola è molto più forte di noi, ma non sai mai come finirà”.

Sulle italiane in Europa: “La Fiorentina, così come Milan, Inter, Juventus e Roma, sta dimostrando di essere competitiva anche fuori dall’Italia. Finalmente rialziamo la testa dopo tanti anni di buio, abbiamo fatto un salto in avanti incredibile”.